La Russie s’exprime concernant l’entrée de l’Algérie au Conseil de sécurité de l’Onu

L’Algérie rejoindra l’organe principal de maintien de la paix et de la sécurité internationale à partir de janvier 2024, pour une période de deux ans. En juin , le pays maghrébin s’est présenté sans opposition conformément à la répartition géographique par région. Les autres membres non permanents seront le Guyana, la Sierra Leone, la République de Corée et la Slovénie.