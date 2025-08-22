L’acteur espagnol Javier Bardem compare l’armée israélienne aux nazis

L’acteur espagnol oscarisé Javier Bardem a partagé sur la plateforme Instagram, basée aux États-Unis, une vidéo montrant un tireur d’élite israélien ciblant un enfant palestinien.

En réaction à cette vidéo, qui montrait la joie du sniper au moment de filmer ces instants, Bardem a publié les messages suivants en anglais et en espagnol :

« Les Forces de défense israéliennes (FDI) sont nazies. Vous vous souvenez d’Amon Göth dans La Liste de Schindler ? Un officier SS sadique qui tirait sur des prisonniers depuis son balcon pour son plaisir. Il représentait la banalité du mal et l’impunité de la cruauté dans un régime militaire oppressif. »

Bardem a ajouté : « Aujourd’hui, les Forces de défense israéliennes (FDI) appliquent la même logique de terreur et de déshumanisation contre le peuple palestinien. »

Par ailleurs, dans la bande de Gaza frappée par la famine imposée par Israël, le nombre de morts par faim a atteint 271 personnes, dont 112 enfants.

La décision israélienne d’approuver le « projet E1 », destiné à étendre l’occupation des territoires palestiniens, suscite également une forte réaction.

D’après The Guardian, journal britannique, cinq civils sur six figurent parmi les victimes des frappes israéliennes à Gaza.