L’Algérie A’ dispose de la Gambie (3-0) et valide son ticket pour le CHAN 2025

La sélection algérienne A’, composée de joueurs locaux, a battu, vendredi soir au stade du 19-Mai 1956 d’Annaba, son homologue gambienne sur le score sans appel de 3 buts à 0 (mi-temps 0-0) et composte son billet pour la phase finale du Championnat d’Afrique des nations CHAN-2025 (2-30 août).

Après le match nul (0-0) qui avait sanctionné le match aller à Bakau (0-0), l’équipe algérienne devait absolument marquer, et rapidement si possible, pour se qualifier. Et c’est sans doute ce qui a paru “tétaniser” les protégés de Bougherra au coup d’envoi.

Empruntés, abusant de passes latérales et paraissant rechigner à prendre les devants lors des phases offensives, les attaquants algériens n’ont réussi qu’à de rares occasions à inquiéter le gardien gambien Lamin Saidy et sa défense.

Après un premier raté de Meziane qui n’ouvre pas suffisamment son pied face au keeper (22’), c’est Akhrib qui s’offre la première véritable occasion de but en décochant un joli tir de 20 m que le gardien parvient à repousser en corner (29’).

Sans doute sermonnés par Madjid Bougherra durant la pause citron, les camarades d’Oussama Belbot entament la seconde mi-temps “pied au plancher”, surtout avec l’incorporation d’Adil Boulbina à la place de Bilal Boukerchaoui.

Les Verts ne tarderont d’ailleurs pas à ouvrir le score dès la 46’ à l’arrivée d’un joli mouvement offensif sur le côté droit, conclu par Abderrahmane Meziane d’un tir au ras du sol (46’).

Le léger mieux observé dans les rangs de la sélection algérienne a toutefois été de courte durée puisque les gambiens réagissent et s’installent durant une bonne dizaine de minutes dans le camp algérien.

Malheureusement pour eux, la défense algérienne veille au grain autour du capitaine Mohamed Madani et Belbot ne s’emploiera véritablement que sur un seul tir, œuvre de Modou Sohna (64’).

Plus frais, les algériens retrouvent peu à peu leur vitalité et réussissent à faire le break à la 70’ par Boulbina qui récidivera à la 90’ après un tir d’Akram Bouras sauvé sur la ligne (72’) et une reprise d’Aymen Mahious sur la base du poteau (73’).