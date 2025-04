L’Algérie abritera en mai les assemblées annuelles du Groupe de la BID

Les assemblées annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement (BID) pour l’année 2025 se tiendront à Alger, du 19 au 22 mai prochain, sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique, ce mardi la banque dans un communiqué.

Cet important événement économique, prévu au Centre international des conférences (Abdelatif Rahal), réunira des représentants des 57 pays membres du Groupe de la BID, ainsi que des partenaires du développement, des décideurs et des acteurs du secteur privé. Ils y débattront des moyens de renforcer un développement inclusif et durable, autour du thème : « Diversification économique : un enrichissement de la vie ».

Le programme officiel comprendra, en plus des réunions statutaires, un forum consacré au secteur privé, des tables rondes de haut niveau, des sessions d’échange de connaissances et des événements parallèles spécialisés. Les discussions porteront notamment sur des enjeux majeurs, tels que l’innovation, la diversification des sources de croissance et le renforcement de la résilience économique.

Cité par le communiqué, le ministre des Finances, M. Abdelkrim Bouzred, a souligné «l’importance majeure de cette manifestation pour l’Algérie», y voyant une opportunité de «renforcer sa position sur la scène économique internationale, de mettre en valeur les réformes engagées, ainsi que les atouts du pays en matière de coopération, d’investissement et de développement durable».

Il a également affirmé «l’engagement total des autorités algériennes à assurer le succès de ces assemblées, grâce à une mobilisation multisectorielle, une coordination rigoureuse, et la mise en place d’un dispositif logistique à la hauteur de l’événement», tout en exprimant la volonté de faire de cette édition «un espace de dialogue constructif entre les pays membres et une vitrine de l’hospitalité algérienne et de la qualité de ses infrastructures».

De son côté, le président du Groupe de la BID, Dr Muhammad Sulaiman Al Jasser, a exprimé sa «profonde gratitude» au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour l’accueil réservé à cet événement, qu’il a qualifié d’«occasion unique pour renforcer les partenariats et proposer des solutions innovantes en faveur du développement durable dans les pays membres».

Selon lui, cette rencontre permettra aux participants «de travailler côte à côte pour relever les défis urgents et envisager de nouvelles perspectives au service de nos sociétés et du développement partagé».

Pour plus d’informations sur le programme et les modalités d’inscription, le Groupe invite à consulter le site officiel de l’événement : « https://am.isdb.org ».