L’Algérie accrochée par la Guinée (0-0)

Qualifs Mondial 2026 (Gr.G - 8e J)

L’équipe nationale de football a été accrochée par la Guinée (0-0), lundi soir, pour le compte de la huitième journée du groupe G des qualifications africaines au Mondial 2026, un résultat qui rapproche l’Algérie de la phase finale.

Les hommes de Vladimir Petkovic se sont créés plusieurs occasions franches, notamment par Mohamed Amoura, malheureux à plusieurs reprises (14e, 38e, 50e). Mahrez, Benrahma et Gouiri ont également buté sur la défense guinéenne.

A la 7e minute déjà, l’attaquant de Wolfsburg avait été bien lancé en profondeur par Boudaoui, mais le portier adverse s’interposait. Mahrez et Benrahma ont également été impliqués dans des occasions mal conclues, tandis que la défense guinéenne restait solide.

Dominée par moments, l’Algérie a aussi tremblé, notamment à la 55e minute lorsque Youcef Atal a sauvé sur sa ligne une tentative de Guirassy après une sortie manquée de Guendouz. En fin de match, Gouiri et Chaibi n’ont pas su concrétiser un contre bien mené 81e

Malgré ce nul, les Verts conservent la tête du groupe G avec 19 points, soit quatre longueurs d’avance sur l’Ouganda et le Mozambique (15 pts chacun). La Guinée reste quatrième (11 pts).

Dans les deux autres rencontres de la poule G, disputées ce lundi, le Mozambique a battu le Botswana (2-0) grâce aux buts de Witi (6e) et Faisal Bangal (71e), alors que l’Ouganda a battu la Somalie (2-0) sur des réalisations de Okello (6e, penalty) et Ssemugabi (39e).

Avec 19 points, l’Algérie n’a besoin que d’une victoire sur ses deux dernières sorties, prévues en octobre prochain, pour valider définitivement son billet pour le Mondial 2026. Un succès face à la Somalie, lanterne rouge du groupe, pourrait suffire avant la réception de l’Ouganda, qui s’annonce comme une possible “finale” pour la première place.

Pour rappel, les premiers des neuf groupes se qualifieront directement pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026, alors que les quatre meilleurs deuxièmes disputeront un tournoi de barrage organisé par la Confédération africaine de football (CAF) dont le vainqueur accédera aux barrages intercontinentaux organisés par la FIFA.