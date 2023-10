L’Algérie condamne avec fermeté l’attentat terroriste en Syrie

L’Algérie a condamné avec fermeté l’attaque terroriste qui a ciblé, jeudi, une cérémonie de sortie de promotion d’élèves officiers de l’Académie militaire de Homs, en Syrie, ayant fait des dizaines de morts parmi les civils et les élèves officiers, indique vendredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.

“L’Algérie condamne avec fermeté l’attaque terroriste qui a ciblé, jeudi, la cérémonie de sortie de promotion d’élèves officiers de l’Académie militaire de Homs, en République arabe syrienne, ayant fait des dizaines de morts et de blessés parmi les civils et les élèves officiers”, précise le communiqué.

“En ces douloureuses circonstances, l’Algérie présente ses condoléances et son soutien aux familles des victimes et aux blessés, et réaffirme son entière solidarité au gouvernement syrien, se disant convaincue que le peuple syrien frère, fortement résilient de par les douloureuses épreuves qu’il a traversées, sera en mesure, grâce à son unité, de relever les défis importants imposés par le fléau du terrorisme”, conclut le communiqué.