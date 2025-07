L’Algérie condamne énergiquement l’agression sioniste abjecte contre la Syrie

L’Algérie a condamné, mercredi, énergiquement, l’agression sioniste abjecte contre la Syrie, qui constitue une violation flagrante de sa souveraineté, et de son intégrité territoriale, réitérant son appel pressant au Conseil de sécurité des Nations Unies, à assumer la responsabilité qui lui incombe, pour mettre fin à ces agressions répétées, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines.

“L’occupation israélienne poursuit son escalade incessante au Moyen-Orient, ouvrant de multiples fronts d’agression dans une tentative d’imposer son hégémonie sur les Etats et les peuples de la région, en toute impunité”, lit-on dans le communiqué.

“Dans cette évolution aux répercussions imprévisibles, l’occupation israélienne a atteint, avec son agression contre la Syrie, pays frère, une étape extrêmement dangereuse, en ciblant aujourd’hui des institutions Gouvernementales et des infrastructures civiles à Damas, et à Al-Suwayda “, ajoute le communiqué.

L’Algérie condamne “énergiquement” cette agression abjecte, qui constitue “une violation flagrante de la souveraineté de la Syrie et de son intégrité territoriale et une atteinte à l’unité de son peuple”, exprimant “sa pleine solidarité avec ce pays frère et à son droit légitime et légal à préserver sa sécurité et sa stabilité, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et aux règles du droit international”.

L’Algérie réitère son appel pressant au Conseil de sécurité des Nations Unies, à assumer les responsabilités qui lui incombent, pour mettre fin à ces agressions israéliennes répétées qui ont plongé toute la région dans une spirale d’insécurité et d’instabilité, sans la moindre perspective pour apaiser la situation ou imposer la primauté du droit international, conclut le communiqué.