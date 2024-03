L’Algérie condamne fermement le projet de confiscation des prémices de son Ambassade au Maroc

L’Algérie a condamné dimanche, “dans les termes les plus énergiques”, le projet de confiscation des prémices de l’Ambassade de l’Etat algérien au Maroc, affirmant que le gouvernement algérien “répondra à ces provocations par tous les moyens qu’il jugera appropriés”.

“Le Royaume du Maroc s’est engagé dans une nouvelle phase escalatoire dans ses comportements provocateurs à l’égard de l’Algérie. Ces nouvelles provocations se sont manifestées récemment à travers le projet de confiscation des prémices de l’Ambassade de l’Etat algérien au Maroc”, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.

L’Algérie considère qu'”il y a là une violation inqualifiable du respect et du devoir de protection à l’égard des représentations diplomatiques d’Etats souverains que sanctuarisent tant le droit que la coutume internationale”, a ajouté le communiqué, relevant dans ce sens, que “le projet marocain qui s’inscrit en contravention avec les pratiques internationales civilisées déroge gravement aux obligations de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui lui imposent de respecter et de protéger les Ambassades sur son territoire quelles que soient les circonstances”.

“L’Algérie condamne cette opération de spoliation caractérisée dans les termes les plus énergiques”, a souligné la même source, affirmant qu'”elle en dénonce, également, avec force l’illégalité et l’incompatibilité avec les devoirs qu’assume tout Etat membre de la communauté internationale avec rigueur et responsabilité”.

“Le gouvernement algérien répondra à ces provocations par tous les moyens qu’il jugera appropriés. De même, il aura recours à toutes les voies et à tous les moyens de droit disponibles, notamment dans le cadre des Nations Unies pour assurer le respect de ses intérêts”, a conclu le communiqué du MAE.