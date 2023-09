L’Algérie et la France entretiennent une relation d’une “exceptionnelle densité”

Le nouvel ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romalet, a indiqué mercredi à Alger, que les deux pays entretiennent une relation d’une “exceptionnelle densité”, plaidant pour un “dialogue confiant” sur tous les grands défis qui affectent l’environnement dans lequel les deux pays évoluent.

“J’ai fait part au Président Tebboune de l’état d’esprit qui anime la France dans sa relation avec l’Algérie”, a déclaré M. Romalet, après avoir remis ses lettres de créances au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, soulignant qu’il s’agit d'”une relation d’une exceptionnelle densité qui fait que la France et l’Algérie sont ensemble et ceci parce que la géographie et l’Histoire le commandent et que l’avenir nous impose aussi de travailler entre Français et Algériens”.

Mettant en exergue “la densité des relations humaines et l’interdépendance des sociétés des deux pays”, il a fait observer que “tant de choses relient les deux pays”.

Dans le même sens, M. Romalet a recommandé “d’engager un dialogue confiant entre les deux pays sur tous les grands défis qui affectent notre environnement dans lequel nous évoluons”, soulignant “la nécessité de créer cette relation de proximité entre nos deux pays, bâtir un agenda commun, et profiter de la présence de l’Algérie au Conseil de sécurité (de l’ONU) pour intensifier notre dialogue sur les grandes questions politiques”.

Affirmant avoir remis “un message personnel du Président Emmanuel Macron au Président Tebboune”, l’ambassadeur français a indiqué qu’il entame sa mission en Algérie par “un agenda positif”, se disant “très enthousiasmé” par sa mission dans un pays “si chaleureux, accueillant et proche de la France”.