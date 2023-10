L’Algérie participe à la 45e édition du Salon mondial du tourisme à Paris

L’Algérie participe à partir de mardi à Paris (France) à la 45e édition du Salon mondial du tourisme, prévu du 14 au 17 mars 2024, indique un communiqué de l’Office national du tourisme (ONAT).

La participation de l’Algérie à cette édition qui durera trois jours s’inscrit dans le cadre “de la concrétisation du programme d’action du ministère du Tourisme et de l’Artisanat issu de la stratégie du développement touristique d’ici à 2030, dans son volet lié à la promotion de la destination Algérie”, précise le communiqué.

Elle vise également à “promouvoir la destination Algérie dans la capitale française, un des marchés traditionnels importants pour notre pays”, au vu “du nombre croissant des touristes français qui ont choisi l’Algérie comme destination privilégiée”. Cette occasion permet d’être “en contact direct” avec la communauté nationale établie dans ce pays “pour l’encourager à choisir son pays comme destination touristique”, a indiqué l’ONAT.

Pour ce faire, l’ONAT a réservé un stand d’une superficie de 92 m² où “les produits touristiques diversifiés seront exposés pour promouvoir la destination Algérie et mettre en relief l’aspect esthétique urbain, culturel et patrimonial du pays”.

Les spécificités et la richesse du pays dans ce domaine seront pris en compte lors de cet évènement, à travers ” la décoration du stand par des tableaux qui reflètent l’authenticité et la modernité en même temps, et la mise en valeur des monuments phares, des paysages naturels et historiques des régions du grand sud qui se singularise mondialement par ces atouts”.