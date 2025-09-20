-- -- -- / -- -- --
L’Algérie rejoint officiellement l’AIPA en tant qu’unique membre observateur

 L’Algérie a officiellement rejoint l’Assemblée interparlementaire de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (AIPA), en tant qu’unique membre observateur, ce qui constitue une importante réalisation pour la diplomatie parlementaire, s’inscrivant dans la dynamique de la diplomatie algérienne, sous l’impulsion du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique samedi un communiqué de l’Assemblée populaire nationale (APN).

 Cette adhésion a été officialisée samedi lors d’une cérémonie tenue à Kuala Lumpur (Malaisie), en marge de la session annuelle de cette organisation parlementaire de poids, précise la même source.

Une délégation de l’APN, conduite par le vice-président de l’Assemblée, Mondher Boudène, en sa qualité de représentant du président de l’APN, Ibrahim Boughali, a pris part à cette cérémonie, ainsi que l’ambassadeur d’Algérie en Malaisie, Abdelhafid Bounour.

La levée du drapeau national, marquant un moment symbolique de cette adhésion, souligne la présence officielle de l’Algérie dans cet espace parlementaire international.

