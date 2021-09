L’Algérie scotchée a la 30e place

Classement FIFA

Malgré une large victoire face a Djibouti et un match nul face au Burkina Faso, l’Algérie reste scotchée a la 30e place, selon le classement mondial publié par la FIFA ce jeudi 16 septembre 2021.

La sélection algérienne occupe la 3e place au niveau africain derrière le Sénégal (20e) et la Tunisie (25e) et devant le Maroc (33e), le Nigeria (34e) et l’Egypte (48e).

La Belgique occupe toujours la 1e place du podium suivie du Brésil et de l’Angleterre. Celle-ci, vice championne d’Europe, a éjecté la France du podium.

Concernant les adversaires de l’Algérie dans la course pour le mondial 2022 au Qatar, le Burkina Faso garde sa 62e position mondiale (11e en Afrique), le Niger pointe a la 119e (31e) tandis que le Djibouti se positionne au 185e rang mondial (50e place au plan continental).