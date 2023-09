L’ambassadrice US annonce depuis Tizi-Ouzou vouloir renforcer la coopération avec l’Algérie

Les États-Unis d’Amérique recherchent de nouvelles opportunités d’investissement en Algérie afin de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, a indiqué lundi à Tizi-Ouzou, l’ambassadeur américaine en Algérie, Elizabeth Moore Aubin.

S’exprimant devant un parterre d’investisseurs, de professionnels du secteur agricole et d’universitaires réunis à la Chambre de commerce et d’industrie Djurdjura (CCID), la diplomate américaine a précisé que son pays “souhaite élargir et approfondir les relations économiques avec l’Algérie, notamment dans le secteur agricole”.

Elle a ajouté qu’il existait “de nombreuses opportunités d’échange et de partenariat dans le domaine agricole”, profitant de l’occasion pour faire la promotion de l’industrie génétique américaine, particulièrement la génétique bovine.

Elizabeth Moore aubin a aussi évoqué des possibilités de partenariat dans d’autres domaines, citant, entre autres, l’enseignement supérieur où des partenariats peuvent être envisagés pour l’élargissement de l’utilisation de la langue anglaise pour l’enseignement des filières scientifiques et pour les échanges d’étudiants et enseignants entre les universités des deux pays.

“L’objectif est d’élargir et d’approfondir les liens entre les deux peuples, surtout dans le secteur universitaire et dans la langue anglaise”, a-t-elle dit.

Présente à Tizi-Ouzou avec trois de ses collaborateurs dans le cadre d’un programme de visites à travers le territoire national, l’ambassadeur des USA en Algérie a encore déclaré: “nous avons les capacités de trouver des partenariats avec l’Algérie dans tous les domaines d’activités”.

De son côté, le président de la CCI Djurdjura, Lakhder Madjene, a indiqué à l’APS, en marge de cette rencontre, que les Etats-Unis “cherchent à placer leur technologie et leurs produits et recherchent des partenaires algériens pour leurs compagnies dans tous les domaines d’activité”.

Concernant la coopération dans le secteur agricole, il a exprimé son souhait de “trouver un terrain d’entente pour lancer certains éleveurs dans l’insémination artificielle des vaches laitières”, ajoutant que Tizi-Ouzou, réputée pour sa production de lait et de fromages, se prête pour ce type d’activité.

Il a précisé encore que les démarches dans ce sens sont “en bonne voie”, rappelant qu’une coopération similaire (génétique animale) entre l’Algérie et les États-Unis a été déjà concrétisée il y a plus d’une dizaine d’années dans le domaine de l’élevage avicole (Poulet et dinde).

Mme Moore Aubin s’est ensuite rendue à la maison de l’artisanat de la nouvelle ville qui abrite la Chambre de l’artisanat et des métiers, avant de se rendre dans un hôpital privé puis à la forêt de Harouza, surplombant la ville de Tizi-Ouzou pour visiter, ensuite, une exploitation agricole à Draâ Ben Khedda.