Lancement de lignes régulières de transport par bus vers Djamaâ El-Djazaïr à partir de vendredi

 Le rectorat de Djamaâ El-Djazaïr a annoncé le lancement, à partir de vendredi prochain, des lignes régulières et continues de transport par bus vers Djamaâ El-Djazaïr, en coordination avec l’Etablissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA), indique mercredi un communiqué de Djamaâ El-Djazaïr.

Le lancement de ces lignes s’inscrit “dans le cadre du partenariat fructueux et constructif entre le rectorat de Djamaâ El-Djazaïr et l’ETUSA”, traduisant ainsi “la volonté commune de faciliter l’accès des citoyens, visiteurs et fidèles, à cet édifice religieux et civilisationnel, en vue de consolider sa place en tant que cœur battant de la vie spirituelle et urbaine de la nation”, précise la même source.

Le programme établi prévoit deux dessertes au départ de la Place des Martyrs, chaque vendredi, en passant par la Place du 1er Mai ainsi que depuis la station de Ben Aknoun vers Djamaâ El-Djazaïr.

D’autres dessertes sont également programmés depuis les stations de Meftah et Larbaâ (Blida) et de Khemis El Khechna via Hammadi, ainsi que depuis Ouled Moussa (Boumerdès) via Reghaïa, Rouiba et El-Hamiz, en plus d’une desserte directe de Sidi Abdellah vers Djamaâ El-Djazaïr.

Il y a également des dessertes assurées du samedi au jeudi, depuis la Place des Martyrs (via la Place du 1er Mai), et depuis la station de Ben Aknoun en direction de Djamaâ El-Djazaïr.

D’autres lignes relieront les stations de Meftah, Larbaâ, Khemis El-Khechna, Ouled Moussa et Sidi Abdellah à Djamaâ El-Djazaïr.

Le point d’arrivée et d’arrêt se trouvera devant la passerelle Est de Djamaâ El-Djazaïr, ajoute le communiqué.

