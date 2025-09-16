Lancement d’un portail numérique dédié aux personnes concernées par le traitement de leurs données personnelles

L’Autorité nationale de protection des données à caractère personnel (ANPDP) a annoncé, dans un communiqué publié ce mardi, le lancement d’un nouveau portail numérique dédié aux personnes concernées par le traitement de leurs données personnelles. Ce portail permet de s’opposer au traitement illégal des données personnelles.

La même source a précisé que ce portail électronique constitue un « mécanisme pratique et transparent visant à permettre aux individus d’exercer leur droit légal de s’opposer au traitement illégal de leurs données personnelles, ou en cas de violation de la loi ou d’abus dans l’utilisation de leurs données, en adressant à l’Autorité nationale de protection des données à caractère personnel, via ce portail numérique, une plainte, une contestation ou un recours ».

L’Autorité nationale invite à consulter ce portail électronique via le lien suivant : www.anpdp.dz.