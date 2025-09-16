-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Lancement d’un portail numérique dédié aux personnes concernées par le traitement de leurs données personnelles

Echorouk
  • 10
  • 0
Lancement d’un portail numérique dédié aux personnes concernées par le traitement de leurs données personnelles

L’Autorité nationale de protection des données à caractère personnel (ANPDP) a annoncé, dans un communiqué publié ce mardi, le lancement d’un nouveau portail numérique dédié aux personnes concernées par le traitement de leurs données personnelles. Ce portail permet de s’opposer au traitement illégal des données personnelles.

La même source a précisé que ce portail électronique constitue un « mécanisme pratique et transparent visant à permettre aux individus d’exercer leur droit légal de s’opposer au traitement illégal de leurs données personnelles, ou en cas de violation de la loi ou d’abus dans l’utilisation de leurs données, en adressant à l’Autorité nationale de protection des données à caractère personnel, via ce portail numérique, une plainte, une contestation ou un recours ».

L’Autorité nationale invite à consulter ce portail électronique via le lien suivant : www.anpdp.dz.

Articles en Relation
Le sommet arabo-islamique appelle à contrer les tentatives d’Israël d’imposer une nouvelle réalité au Moyen-Orient

Le sommet arabo-islamique appelle a contrer les tentatives d’Israël d’imposer une nouvelle réalité au Moyen-Orient

UAFA: le Président de la FAF Walid Sadi intègre le comité exécutif

UAFA: le Président de la FAF Walid Sadi intègre le comité exécutif

ِChargé par le président de la République, M. Attaf à Doha pour participer au sommet arabo-islamique d’urgence

ِChargé par le président de la République, M. Attaf a Doha pour participer au sommet arabo-islamique d’urgence

Le président de la République nomme les membres du nouveau gouvernement

Le président de la République nomme les membres du nouveau gouvernement

Mohamed Seddik Ait Messaoudene prend ses fonctions de ministre de la Santé

Mohamed Seddik Ait Messaoudene prend ses fonctions de ministre de la Santé

World Challenge Cup: L’Algérienne Kaylia Nemour en or, aux barres asymétriques

World Challenge Cup: L’Algérienne Kaylia Nemour en or, aux barres asymétriques

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus