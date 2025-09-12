Lancement prochain d’une plateforme en ligne pour la prise de rendez-vous

Le ministère de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables compte lancer prochainement une plateforme en ligne pour la prise de rendez-vous concernant le contrôle de conformité des véhicules importés, et ce, afin de simplifier les démarches, a indiqué jeudi à l’APS un responsable au ministère.

“L’objectif est de mettre fin aux longues files d’attente et d’offrir aux usagers un service public plus fluide et transparent”, a expliqué le Conseiller du ministre d’Etat, ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Ali Benikhlef, ajoutant que “grâce à une interface simple et accessible, cette plateforme permettra aux citoyens de gérer leurs rendez-vous en toute autonomie”.

Ce nouveau service en ligne concernera, dans un premier temps, exclusivement le centre de contrôle du Caroubier à Alger, selon le responsable précisant que “cette phase pilote est une étape clé qui permettra d’assurer une qualité de service optimale avant d’envisager une généralisation progressive à l’ensemble du territoire national”.

Ainsi, les usagers pourront choisir et réserver en ligne le créneau qui leur convient, 24h/24 et 7j/7, recevoir une confirmation de leur rendez-vous, et consulter la liste des documents requis avant leur passage au contrôle, a-t-il détaillé.

“Ce projet s’inscrit pleinement dans la démarche de numérisation des services de l’Etat, décidé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et traduit notre volonté d’apporter des solutions pratiques qui répondent aux attentes des citoyens”, a souligné M. Benikhlef.