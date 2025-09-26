L’armée sioniste a mené plus de 140 frappes aériennes sur Gaza au cours des dernières 24 heures

L’armée de l’occupant israélien, qui a lancé une offensive terrestre pour occuper la ville de Gaza, poursuit ses bombardements aériens sur la région.

Les attaques se concentrent sur la ville de Gaza, où se sont réfugiés les Palestiniens qui refusent de quitter leurs terres malgré la famine et les massacres.

L’occupant contraint les Palestiniens qui continuent de rester dans la ville de Gaza malgré la famine et les attaques à migrer vers le sud par des massacres.

La ville de Gaza est bombardée par des attaques aériennes et terrestres. Malgré ces attaques, des centaines de milliers de Palestiniens continuent de rester dans la ville de Gaza.

Outre la ville de Gaza, les attaques israéliennes se poursuivent également dans le centre et le sud de la bande de Gaza.

D’autre part, dans un communiqué écrit, le colonisateur a déclaré avoir mené plus de 140 frappes aériennes sur la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures.

Au moins 65 502 Palestiniens ont perdu la vie et 167 376 ont été blessés dans les attaques menées par Israël sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023.

À Gaza, où Israël commet un génocide, le discours de Netanyahu à l’ONU sera diffusé aux Palestiniens par haut-parleurs

Selon les informations relayées par la presse israélienne, le cabinet du Premier ministre a demandé à l’armée israélienne d’installer des haut-parleurs dans la bande de Gaza.

L’armée sioniste et le bureau du Premier ministre ont refusé de répondre aux questions sur le sujet, mais l’article précise que le discours de Netanyahu à l’ONU sera diffusé aux Palestiniens de Gaza via des haut-parleurs installés à différents endroits.

Il a été souligné que les forces terrestres à Gaza étaient déployées loin des zones habitées par les Palestiniens, mais qu’elles seraient obligées de s’approcher de ces zones pour installer des haut-parleurs.

Netanyahu devrait s’exprimer aujourd’hui à 16h00 (heure locale) devant l’Assemblée générale des Nations unies.