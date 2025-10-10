L’armée sioniste commence un retrait progressif vers l’est de la bande de Gaza

L’armée israélienne a entamé, vendredi, un retrait progressif de ses troupes de la bande de Gaza et devrait achever ce processus dans les 24 heures, conformément au plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien, ont rapporté des médias israéliens.

« Au cours des prochaines 24 heures, l’armée de l’occupant israélien achèvera son retrait de certaines zones à l’intérieur de la bande de Gaza vers la ligne jaune, comme convenu dans le plan Trump entre Israël et le Hamas », a indiqué la chaîne israélienne Channel 12.

« Les forces devraient se repositionner à l’est de Rafah et de Khan Younès (sud), ainsi que dans certaines zones du nord de la bande de Gaza, en se rapprochant de la frontière avec Israël », a-t-elle ajouté.

Jeudi matin, Donald Trump avait annoncé qu’Israël et le mouvement palestinien Hamas étaient parvenus à un accord sur la première phase de son plan de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers.

Cet accord est intervenu à l’issue de quatre jours de négociations indirectes dans la ville égyptienne de Charm el-Cheikh, avec la participation de délégations de la Türkiye, de l’Égypte et du Qatar, sous la supervision des États-Unis.