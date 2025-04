L’armée sud-coréenne a tiré des “coups de semonce” après une incursion de soldats nord-coréens!

L’armée sud-coréenne a indiqué ce mardi 8 avril avoir tiré des coups de semonce après une incursion d’une dizaine de soldats nord-coréens à travers la frontière hautement sécurisée qui divise la péninsule.

L’armée sud-coréenne a indiqué ce mardi 8 avril avoir tiré des coups de semonce après une incursion d’une dizaine de soldats nord-coréens à travers la frontière hautement sécurisée qui divise la péninsule.

“Notre armée a diffusé un message d’avertissement et tiré des coups de semonce, et les soldats nord-coréens se sont déplacés vers le nord”, indique un communiqué du l’état-major interarmées sud-coréen, précisant que l’incident s’était produit vers 17 heures, a rapporté BFMTV.

“Notre armée surveille de près les mouvements des soldats nord-coréens et prend les mesures nécessaires conformément aux procédures opérationnelles”, a ajouté l’état-major.

Les troupes nord-coréennes ont fait une série de petites incursions à travers la frontière l’année dernière, que Séoul a décrit alors comme étant probablement accidentelles.

Activité inhabituelle

De nombreuses zones de la DMZ sont envahies par la végétation et fortement minées. Lundi, l’armée sud-coréenne a détecté une activité inhabituelle des soldats nord-coréens à la suite de la destitution de l’ex-président sud-coréen, Yoon Suk Yeol, par la Cour constitutionnelle vendredi.

Environ 1.500 soldats nord-coréens ont été vus en train de défricher et d’installer des barbelés dans les zones de la ligne de front, a déclaré lundi le porte-parole de l’état-major sud-coréen, Lee Sung-jun.

“L’armée nord-coréenne mène actuellement un entraînement”, a-t-il déclaré. “On s’attend à ce qu’il y ait bientôt un entraînement tactique ou des inspections d’évaluation par unité”, a-t-il ajouté, précisant que l’armée surveillait de près tout lancement de missile de la part de la Corée du Nord, dotée de l’arme nucléaire.

La hiérarchie militaire sud-coréenne s’est déclarée prête à faire face à toute action du Nord à la suite de la destitution du président Yoon.

Les deux Corées restent techniquement en guerre depuis plus de sept décennies, le conflit qui les avait opposées de 1950 à 1953 s’étant achevé par un armistice, et non par un traité de paix.