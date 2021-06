L’art comme thérapie et moyen d’expression!

Les mots ne suffisent souvent pas a exprimer ce que l’on ressent, on dit d’ailleurs qu’ils ne représentent que 7% de la communication. Globale de l’être humain, le reste passe plutôt par le non verbal.

Il n’est donc pas étonnant que l’on ait recours a des thérapies qui utilisent autre chose que les mots pour se libérer de ses émotions profondes.

L’on retrouve parmi ces méthodes: l’art-thérapie ou l’expression par l’art.

Qu’est-ce que c’est? A quoi ça sert? Et a qui est-ce destiné?

Qu’est-ce que de l’art-thérapie?

Contrairement aux thérapies classiques qui utilisent des mots pour exprimer son ressenti; l’art thérapie offre au patient l’occasion de faire émerger ce qui est a l’intérieur de lui, qu’il ne connaît pas forcément.

Car il entre en contact avec ses émotions les plus enfouies, des sentiments le plus souvent refoulés a travers la création. Cela consiste a mettre le patient devant une toile blanche, une motte de terre, une scène vide… Et de le laisser créer, donner forme et approcher au plus près ses problématiques inconscientes.

A quoi sert l’art-thérapeute?

Son rôle est d’encourager le patient a laisser parler sa créativité en le guidant progressivement vers l’émotion enfouie. Le but de l’art-thérapie n’est pas de vouloir savoir ce qui s’est passé mais de savoir l’exprimer.

L’art-thérapeute n’est pas la pour traduire ce que crée le patient, pour y trouver a chaque fois une symbolique. Il n’y a pas d’interprétation d’œuvre, mais un travail sur la création et son évolution.

A qui s’adresse l’art-thérapie?

L’art-thérapie est adapté a tous ceux qui souhaitent accéder a une meilleure connaissance d’eux-mêmes, et qui ont du mal avec la parole et les mots; et qu’ils croient ou non a leur talent.

C’est aussi une thérapie particulièrement recommandée pour les enfants, qui auront plus de facilité a s’exprimer a travers le dessin, le gribouillage, la peinture, la danse ou le chant.

En revanche, l’art thérapie est déconseillé pour les artistes professionnels autant que thérapie, car ils auront tendance a privilégier la technique plutôt que le lâcher prise nécessaire pour laisser leurs émotions s’exprimer.

Si la discipline vous séduit, et que vous désirez essayer, sachez que des ateliers sont organisés en Algérie, par différentes écoles d’art, il vous suffit de faire une rapide recherche sur le net pour trouver un cours d’initiation qui vous conviendra.

Et qui c’est? Ce sera peut-être l’occasion de vous découvrir un talent caché.

Contribution: Sonia HOCINE, Coach Certifiée