L’Association des Oulémas musulmans appelle à faire face aux crimes sionistes

L’Association des Oulémas musulmans algériens (AOMA) a organisé, samedi à Alger, un sit-in de soutien et de solidarité avec le peuple palestinien résistant dans la bande de Ghaza, appelant à l’unité des rangs et à la conjugaison des efforts pour faire face à la brutalité et aux crimes de l’occupation sioniste.

Dans une allocution lors ce sit-in, le président de l’Association, Dr. Abdelhalim Kaba, a exprimé la solidarité de son organisation avec le peuple palestinien qui fait face aux crimes sionistes, appelant à intensifier les efforts pour soutenir la cause palestinienne juste.

Pour sa part, le vice-président de l’AOMA et président de la commission de secours, Cheikh Yahia Sari, a “dénoncé l’agression sioniste brutale, aveugle et revancharde contre le peuple palestinien en général, et contre Ghaza meurtrie, en particulier”.

Il a également appelé à “l’activation de tous les moyens de pression visant à affaiblir cette entité criminelle sur les plans diplomatique, politique et juridique dans les fora internationaux, ce que fait l’Algérie en remplissant son devoir dans les tribunes internationales pour défendre la Palestine”.