LDC: le CRB enfonce le Zamalek et file pour les quarts

Le CR Belouizdad s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique de football, après sa victoire devant le Zamalek d’Egypte 2-0, mi-temps (0-0), en match comptant pour la 5e journée de la phase des poules du groupe D, disputé vendredi soir au stade du 5 juillet (Alger).

Les buts du match ont été marqués par Zakaria Draoui (75e) et Lwanba Djoufou (79e) qui ont assuré la qualification du CR Belouizdad pour les quarts de finale, avant même la 6e et dernière journée qui emmènera le représentant algérien à Tunis pour affronter l’ES Tunis, également qualifié, après son nul face aux Soudanais d’Al-Merreikh (1-1), dans l’après midi de cette journée, en match joué à Benghazi en Libye.

A l’issue de la 5e et avant dernière journée du groupe D, le CR Belouizdad a consolidé sa seconde place avec 9 points, derrière l’ES Tunis (10 pts), et devant Al-Merreikh (5 pts) et le Zamalek d’Egypte (4 pts). Ces deux dernières équipes sont éliminées.

Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale.