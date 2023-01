Le Burkina Faso demande le départ de l’ambassadeur de France

Le sentiment anti-français gagne de plus en plus de terrain sur le continent africain et la présence des troupes françaises dans ses anciennes colonies est souvent décriée.

Le Burkina Faso a demandé fin décembre le départ de l’ambassadeur de France dans un courrier adressé au Quai d’Orsay.

Les autorités de transition burkinabè ne veulent plus avoir affaire à Luc Hallade. Selon une source française, Olivia Rouamba, la ministre burkinabè des Affaires étrangères, a adressé un courrier officiel au Quai d’Orsay fin décembre pour demander à « changer d’interlocuteur ».

Si l’ambassadeur de France à Ouagadougou n’a pas été officiellement déclaré persona non grata, le message est clair: Hallade, en poste au Burkina Faso depuis fin 2019, n’est plus le bienvenu au Burkina Faso. « Nous avons demandé son remplacement », confirme une source gouvernementale burkinabè.

Jamais deux sans trois, dit-on. Eh bien, après la RCA [République centrafricaine] et le Mali, la France se retrouve sous pression au Burkina Faso. Et au vu de la méfiance entre les deux parties, on parie que l’ancienne puissance coloniale sera poussée vers la sortie, comme ce fut le cas dans les deux précédents pays, selon le Courrier international.

En réalité, le rejet de la politique africaine de la France est particulièrement prégnant dans les rues de Ouagadougou et des autres villes du Burkina Faso. Et, manifestement, le capitaine Traoré, à la différence de son prédécesseur, Damiba, préfère ne pas ramer à contresens de cette volonté populaire.

C’est ainsi qu’en recevant, le 29 novembre 2022, l’ambassadeur de France en poste à Ouaga, le Premier ministre, Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla, lui avait clairement fait part de ses “reproches et critiques”.