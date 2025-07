Le CCIE dénonce une flambée d’actes islamophobes dans le sud de l’Espagne

Le Collectif contre l’Islamophobie en Europe ( CCIE) a dénoncé mercredi des actes islamophobes perpétrés au cours des derniers jours dans le sud-est de l’Espagne.

« Depuis quelques jours, des actes de violence islamophobe et raciste ont lieu près de Murcie, dans le sud-est de l’Espagne. Des militants d’extrême-droite ciblent des commerces musulmans, des mosquées et organisent des ratonnades, appelant à la purge des musulmans et des Arabes du pays », a déploré l’organisation dans une publication sur son compte X.

« La Fédération espagnole des entités religieuses islamiques (FEERI) a exprimé, samedi dernier, sa «profonde consternation» et dénonce les manifestations organisées à Murcie, où des slogans haineux ont été proférés, ainsi que l’attaque et l’incendie d’une mosquée en Catalogne, a précisé le Collectif.