Le déminage de Ghaza pourrait prendre jusqu’à 30 ans

L’expert en neutralisation des explosifs et munitions auprès de l’organisation humanitaire “Humanité et Inclusion”, Nick Orr, a décrit jeudi la bande de Ghaza comme un “champ de mines à ciel ouvert”, soulignant que l’opération de déminage des munitions non explosées pourrait prendre entre 20 et 30 ans.

Une base de données de l’ONU a montré que plus de 53 Palestiniens sont tombés en martyrs et des centaines d’autres ont été blessés à cause des restes explosifs de la guerre génocidaire sioniste contre Ghaza qui a duré deux ans. Les organisations humanitaires estiment toutefois, que ce chiffre est bien en deçà de la réalité.

Nick Orr a déclaré aussi: “Si vous envisagez de retirer complètement les décombres, cela n’arrivera jamais. Ils sont enfouis sous terre. Nous continuerons à en découvrir pendant des générations”.

Et d’ajouter: “Le déminage en surface pourrait être réalisé en une génération, soit environ 20 à 30 ans”.

“Ce serait une solution pour une petite partie seulement d’un problème immense”, a-t-il conclu.

L’Organisation des Nations unies a récemment annoncé que ses démineurs ont identifié 560 mines antipersonnel et engins explosifs parmi les ruines dans la bande de Ghaza, depuis l’entrée en vigueur de l’accord de cessez-le-feu entre la résistance palestinienne et l’entité sioniste.

“Depuis la conclusion d’un accord de cessez-le-feu, le 10 octobre, (les équipes de l’ONU) ont identifié pas moins de 560 engins explosifs dans les secteurs accessibles”, à Ghaza, avait indiqué mardi dernier Luke David Irving, chef du service de déminage de l’ONU (UNMAS), lors d’un point de presse.

“Nous ne connaîtrons l’ampleur réelle de la contamination qu’une fois une enquête complète menée”, a-t-il expliqué, néanmoins.

“Des décennies d’expérience nous ont appris que lorsqu’un conflit s’achève, les munitions non explosées continuent de mutiler et de tuer”, a-t-il prévenu.