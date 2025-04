Le FFS appelle à un front national uni face aux défis intérieurs et extérieurs

Le premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a appelé, samedi à Alger, à construire un front national uni capable de relever les défis intérieurs et extérieurs.

S’exprimant lors de l’ouverture des travaux d’une conférence du parti intitulée: “La communication politique et le monde d’aujourd’hui”, Youcef Aouchiche a appelé à “construire un front national uni capable de protéger la décision nationale et de faire face aux défis intérieurs et extérieurs”.

“La souveraineté nationale se construit et se renforce par la conscience, l’organisation et la cohésion entre le peuple et ses forces vives. Elle se fonde sur une vision vers un objectif suprême : une Algérie unie”, a-t-il déclaré.

Le secrétaire national du FFS a évoqué, par ailleurs, les massacres commis à Ghaza par l’occupant sioniste, affirmant qu’il “s’agit là non seulement d’une tragédie humaine, mais plutôt d’un crime historique contre un peuple sans défense dont le seul tort est de revendiquer le droit à la vie sur sa propre terre”.

“Malgré les bombardements, la famine, la destruction et le blocus, la ténacité des Palestiniens et leur attachement à leur terre sont la réponse la plus éloquente à toutes les tentatives d’extermination et d’effacement et la preuve éclatante de l’échec de tous les projets de déplacement et de déracinement”, a-t-il poursuivi.

Aouchiche a renouvelé le soutien du FFS au peuple palestinien et à sa résistance légitime, appelant toutes les forces nationales et les hommes libres dans le monde à “se mobiliser pour exiger l’arrêt immédiat de l’agression, la levée du blocus et la traduction des criminels de guerre devant la justice internationale, et à intensifier le soutien matériel, politique et humanitaire aux habitants de Ghaza”.