Le Général d’Armée Saïd Chanegriha poursuit sa visite officielle en République de Corée

Le Général d’Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a visité, mercredi, au quatrième jour de sa visite en République de Corée, les entreprises “Satrec Initiative” et “Hanwha Aerospace”, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

“Dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, sur invitation du ministre coréen de la Défense, Monsieur le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’ANP, a visité ce mercredi 22 octobre 2025, avec la délégation qui l’accompagne, les entreprises Satrec Initiative et Hanwha Aerospace, situées dans la ville de Daejeon, où il s’est enquis de leurs capacités industrielles et technologiques et des domaines de coopération potentiels dans les volets de l’aérospatial et de la défense”, précise la même source.

La première étape a été consacrée à la société “Satrec Initiative”, spécialisée dans l’industrie aérospatiale où le Général d’armée “a pu constater le haut niveau technologique atteint par cette entreprise, notamment dans le domaine des systèmes satellitaires, du développement des satellites de navigation et des solutions de l’intelligence artificielle pour l’analyse des images spatiales”.

Cette visite a constitué “une opportunité pour Monsieur le Général d’Armée pour explorer les capacités industrielles importantes dont dispose cette entreprise et évoquer les voies de la coopération bilatérale dans les domaines d’échange d’expertise technique et d’examiner les aspects relatifs à la formation technique et le transfert de technologie”, relève le communiqué.

Par la suite, le Général d’Armée s’est rendu, avec la délégation qui l’accompagne, au siège de la société “Hanwha Aerospace”, où “d’amples explications lui ont été fournies sur cette entreprise et ses capacités industrielles prometteuses, notamment dans le domaine de l’aviation, de aérospatial, de la défense et des systèmes électroniques de défense”.

“Hanwha Aerospace est considérée comme l’une des plus grandes entreprises mondiale dans le développement des véhicules de lancement spatial, des systèmes d’artillerie, de blindées et de missiles, et dont la gamme de production s’est élargi aux domaines des systèmes navals et aux moteurs de navires et de sous-marins”, note le communiqué.

Le Général d’armée a tenu “à saluer le niveau remarquable qu’il a pu constater”, exprimant “son admiration tant en matière de ressources humaines qu’en terme d’équipements technologiques de pointe”, poursuit la même source.

De leur côté, les responsables de l’entreprise coréenne ont exprimé “leur souhait d’explorer les opportunités d’un partenariat efficace avec l’Algérie”, conclut le communiqué du MDN.