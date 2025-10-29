Le Gouvernement examine des projets de décrets exécutifs et des présentations relatives à plusieurs secteurs économiques

Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement consacrée à l’examen de plusieurs projets de décrets exécutifs et de présentations relatives aux secteurs des finances, des transports et de la ville, indique un communiqué des services du Premier ministre dont voici le texte intégral :

« Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a présidé ce mercredi 29 octobre 2025 une réunion du gouvernement consacrée à l’étude des points suivants :

Au début de la séance, le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif portant réduction du taux d’intérêt ainsi qu’une partie de la marge bénéficiaire sur les crédits accordés par les banques et établissements financiers pour le financement des projets d’investissement.

Ce texte vise à garantir l’équité dans le traitement entre les différents instruments de financement, à travers l’élargissement du mécanisme de soutien public à l’investissement afin d’inclure également les opérations relevant de la finance islamique.

Parallèlement, le projet de texte instaure un dispositif spécifique de réduction du taux d’intérêt pour les projets d’investissement stratégiques et structurants, dans le but d’encourager le financement des grands projets et d’accompagner leurs retombées sur la croissance et le développement économique national.

Le gouvernement a également examiné un projet de décret exécutif fixant les modalités de bénéfice des personnes en situation de handicap et de leurs accompagnateurs de la gratuité ou de la réduction des tarifs de transport.

Ce texte, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 25-01 du 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes en situation de handicap, vise à améliorer la mobilité quotidienne de ces personnes et de leurs accompagnateurs, à renforcer leur autonomie et leur insertion sociale et économique. Il prévoit la gratuité du transport public urbain et la gratuité ou une réduction de 80 % sur les autres moyens de transport intérieur, selon le taux d’incapacité.

Enfin, dans le cadre du suivi des grands pôles urbains, le gouvernement a entendu une communication sur l’état d’avancement du projet de la nouvelle ville de Sidi Abdallah. »