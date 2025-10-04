-- -- -- / -- -- --
Le Hamas accepte partiellement le plan Trump et demande des négociations sur certains points

Echorouk
Le mouvement de résistance palestinien Hamas a annoncé vendredi avoir accepté l’échange de prisonniers prévu dans le plan pour Gaza du président américain Donald Trump, tout en soulignant que d’autres clauses nécessitent des négociations.

Dans un communiqué écrit, le mouvement a indiqué avoir examiné la proposition de Trump « de manière responsable ».

Le Hamas a affirmé qu’il était prêt à libérer tous les prisonniers israéliens, à condition que cessent les attaques israéliennes et que le retrait total de l’armée israélienne de la bande de Gaza soit garanti. Le mouvement s’est dit disposé à entamer immédiatement des discussions avec les médiateurs pour en préciser les modalités.

Il a par ailleurs réitéré son accord de principe pour transférer l’administration de Gaza à une autorité palestinienne indépendante, fondée sur un consensus national palestinien et bénéficiant du soutien des pays arabes et musulmans.

Enfin, le Hamas a insisté sur la nécessité d’aborder l’avenir de Gaza dans le cadre du droit international et des résolutions onusiennes, précisant que la question serait discutée au sein du consensus national palestinien, auquel le mouvement entend participer.

