Le Hamas dément tout accord de désarmement sous supervision internationale

Le mouvement de résistance palestinien Hamas a démenti dimanche les informations de certains médias affirmant qu’il aurait accepté de remettre ses armes dans le cadre du plan pour Gaza proposé par le président américain Donald Trump.

Selon ces informations, le Hamas aurait convenu de confier son arsenal à un comité palestino-égyptien placé sous supervision internationale.

« Nous démentons catégoriquement les allégations fabriquées publiées par plusieurs médias concernant le déroulement des négociations de cessez-le-feu et la position du Hamas sur la remise des armes », a déclaré dans un communiqué Mahmoud Mardawi, haut responsable du mouvement.

Il a qualifié ces informations de « sans fondement », estimant qu’elles visaient à dénaturer la position du Hamas et à tromper l’opinion publique.

Mardawi a appelé les médias à vérifier leurs informations et à s’appuyer sur des sources crédibles, exhortant les journalistes à ne pas se laisser piéger par des rumeurs ou affirmations non confirmées.

Par ailleurs, l’Égypte doit accueillir lundi des délégations du Hamas et de l’entité sioniste afin de discuter des modalités d’un échange de prisonniers dans le cadre du plan pour Gaza présenté par Donald Trump.

Présenté le 29 septembre, ce plan en 20 points prévoit notamment la libération des captifs israéliens et des prisonniers palestiniens, un cessez-le-feu, le désarmement du Hamas et la reconstruction de la bande de Gaza. Le Hamas a donné son accord de principe, et des négociations complémentaires doivent se tenir au Caire.

Depuis octobre 2023, l’armée israélienne a tué plus de 67 000 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, dans la bande de Gaza. Les bombardements incessants ont rendu l’enclave inhabitable, provoquant famine et propagation de maladies.