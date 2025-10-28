Le Hamas remettra ce soir la dépouille d’un otage israélien dans le cadre du cessez-le-feu à Gaza

Le mouvement palestinien Hamas a confirmé lundi qu’il remettra dans la soirée la dépouille d’un otage israélien dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu en vigueur dans la bande de Gaza.

Dans un bref communiqué publié sur les réseaux sociaux, la branche armée du mouvement, les Brigades Al-Qassam, a indiqué que la remise aura lieu vers 21h00 heure locale (19h00 GMT).

La radio publique israélienne KAN a rapporté plus tôt que les préparatifs étaient en cours pour la réception du corps à la même heure, soit environ une heure avant l’échéance fixée par le président américain Donald Trump pour le transfert de la dépouille dans le cadre de l’accord de trêve.

La première phase du cessez-le-feu est entrée en vigueur le 10 octobre, conformément au plan en 20 points proposé par Trump. Depuis, le Hamas a libéré 20 otages israéliens vivants et remis les corps de 16 autres, tandis que les dépouilles de 12 otages se trouvent toujours dans l’enclave palestinienne.

Le plan de cessez-le-feu prévoit également la reconstruction de Gaza et la mise en place d’un nouveau mécanisme de gouvernance sans la participation du Hamas.

Selon les autorités palestiniennes, la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza a fait plus de 68 500 morts et 170 300 blessés depuis octobre 2023.