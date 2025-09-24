Le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, a déclaré que son pays pourrait reconnaître l’État de Palestine si l’usurpateur sioniste poursuivait des actions empêchant la solution à deux États.

S’exprimant mardi lors de la 80e session de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, Ishiba a qualifié les attaques de l’occupant à Gaza de « totalement inacceptables » et a insisté pour qu’elles cessent immédiatement.

« Ces attaques menacent les bases de la solution à deux États et doivent cesser sans délai », a-t-il ajouté.

Appelant le Hamas à libérer les otages qu’il détient, Ishiba a indiqué que le Japon pourrait reconnaître l’État de Palestine si Israël poursuivait des actions empêchant la mise en œuvre de la solution à deux États.

– Le Japon appelle à une réforme du Conseil de sécurité de l’ONU

Le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, a appelé à une réforme du Conseil de sécurité de l’ONU (CSNU), jugeant sa structure insuffisante pour résoudre les problèmes mondiaux.

Soulignant que l’architecture de l’ONU, mise en place après la Seconde Guerre mondiale, est devenue inefficace, Ishiba a déclaré : « La paix et la sécurité ne se maintiennent pas d’elles-mêmes, elles doivent être activement protégées. »

Il a rappelé que le CSNU est chargé d’assurer la paix et la sécurité internationales, mais que le droit de veto détenu par les cinq membres permanents empêche parfois de prendre des décisions critiques. « L’attaque de la Russie contre l’Ukraine en est l’exemple le plus évident. Un membre permanent, chargé de garantir la paix, a envahi son voisin. Cela ébranle les fondements de l’ordre international », a-t-il affirmé.

Ishiba a insisté sur la nécessité d’une réforme urgente du Conseil, plaidant pour l’élargissement des sièges permanents et non permanents afin de mieux refléter les réalités actuelles.