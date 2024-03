Le journaliste Abderrahmane Timizar s’éteint à l’âge de 62 ans

Le journaliste Abderrahmane Timizar est décédé, dans la nuit de vendredi à samedi, à l’âge de 62 ans.

Le défunt a exercé dans plusieurs journaux nationaux, dont “Le Jeune Indépendant”, avant de fonder un journal électronique “Algérie Medinfo”.

Il a également occupé le poste de chargé de communication dans des établissements publics économiques.

Le défunt sera inhumé cet après-midi au cimetière de Souk El Had dans la wilaya de Boumerdès.

En cette douloureuse épreuve, le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, présente ses sincères condoléances et l’expression de sa profonde compassion à la famille du défunt ainsi qu’à la corporation médiatique, priant Allah, Tout-Puissant, d’accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de prêter à sa famille et ses proches patience et réconfort.

Pour sa part, le directeur général de l’Agence Algérie Presse Service “APS”, Samir Gaid, présente ses sincères condoléances à la famille du défunt, priant Allah, Tout-Puissant, d’accorder au défunt Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis, et de prêter à sa famille patience et réconfort.