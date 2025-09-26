-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Le MAE annonce le lancement officiel du portail électronique “DZ Travellers”

Echorouk
  • 27
  • 0
Le MAE annonce le lancement officiel du portail électronique “DZ Travellers”

Le Ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, a annoncé, jeudi, le lancement officiel du portail électronique “DZ Travellers”, une plateforme numérique dédiée à nos concitoyens voyageant à l’étranger, visant à leur fournir les informations, les conseils et les orientations nécessaires en cas d’urgence ou de crise au cours de leur séjour à l’étranger, indique un communiqué du ministère.

Ce nouveau service s’inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts visant à renforcer les mécanismes existants et les mesures mises en place pour assurer la protection, la sécurité et l’accompagnement de nos concitoyens, où qu’ils se trouvent, et ce, conformément aux instructions des hautes autorités du pays, selon le communiqué.

Le Ministère des Affaires étrangères invite l’ensemble de nos concitoyens susceptibles de se retrouver dans de telles situations lors de leurs déplacements à l’étranger, à s’inscrire sur la plateforme DZ Travellers, via le lien suivant: https://apcs.mfa.gov.dz.

Articles en Relation
Pourquoi l’Afrique veut-elle corriger la carte du monde ?

Pourquoi l’Afrique veut-elle corriger la carte du monde ?

Le Japon pourrait reconnaître la Palestine si l’entité sioniste fait obstacle à la solution à deux États

Le Japon pourrait reconnaître la Palestine si l’entité sioniste fait obstacle a la solution a deux États

L’armée sioniste a mené plus de 140 frappes aériennes sur Gaza au cours des dernières 24 heures

L’armée sioniste a mené plus de 140 frappes aériennes sur Gaza au cours des dernières 24 heures

Pluies orageuses ce jeudi et demain vendredi

Pluies orageuses ce jeudi et demain vendredi

AADL 3: Finaliser les contrats fonciers avant l’entame des chantiers

AADL 3: Finaliser les contrats fonciers avant l’entame des chantiers

Sûreté d’Alger: Saisie de 2 kg de kif traité et arrestation de 5 individus

Sûreté d’Alger: Saisie de 2 kg de kif traité et arrestation de 5 individus

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus