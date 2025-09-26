Le MAE annonce le lancement officiel du portail électronique “DZ Travellers”
Le Ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, a annoncé, jeudi, le lancement officiel du portail électronique “DZ Travellers”, une plateforme numérique dédiée à nos concitoyens voyageant à l’étranger, visant à leur fournir les informations, les conseils et les orientations nécessaires en cas d’urgence ou de crise au cours de leur séjour à l’étranger, indique un communiqué du ministère.
Ce nouveau service s’inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts visant à renforcer les mécanismes existants et les mesures mises en place pour assurer la protection, la sécurité et l’accompagnement de nos concitoyens, où qu’ils se trouvent, et ce, conformément aux instructions des hautes autorités du pays, selon le communiqué.
Le Ministère des Affaires étrangères invite l’ensemble de nos concitoyens susceptibles de se retrouver dans de telles situations lors de leurs déplacements à l’étranger, à s’inscrire sur la plateforme DZ Travellers, via le lien suivant: https://apcs.mfa.gov.dz.