Le MAE annonce le lancement officiel du portail électronique “DZ Travellers”

Ce nouveau service s’inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts visant à renforcer les mécanismes existants et les mesures mises en place pour assurer la protection, la sécurité et l’accompagnement de nos concitoyens, où qu’ils se trouvent, et ce, conformément aux instructions des hautes autorités du pays, selon le communiqué.

Le Ministère des Affaires étrangères invite l’ensemble de nos concitoyens susceptibles de se retrouver dans de telles situations lors de leurs déplacements à l’étranger, à s’inscrire sur la plateforme DZ Travellers, via le lien suivant: https://apcs.mfa.gov.dz.