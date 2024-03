Le Maroc traque les Sahraouis avec des armes sionistes  

Il n’est désormais plus un secret pour personne que les forces de l’armée royale du Maroc (FAR) font usage d’armes importées de l’entité sioniste, contre les Sahraouis. Citant le quotidien français L’Humanité, la chaine 3 de la Radio Algérienne, rappelle ce mercredi, l’usage de ces armements pour traquer les Sahraouis sur leurs territoires.

Dans cette récente enquête, publié ce 20 mars, le journal L’Humanité confirme l’information selon laquelle des armes et des drones de l’armée royale sont fabriqués dans des usines sionistes. Il s’agit de drones de reconnaissance stratégique et de drones tactiques équipés de missiles air-sol. Les deux modèles sont développés notamment par le grand constructeur sioniste Elbit Systems.

L’enquête de L’Humanité, détaille comment Rabat utilise la technologie militaire des sionistes contre le Front Polisario au Sahara occidental, ce qui a causé la mort de plus 150 civils en trois ans. Sur le terrain, c’est « toute une gamme d’engins sillonnent désormais le ciel des territoires libérés [partie du Sahara occidental sous contrôle du Front Polisario], traquant les unités très mobiles de la guérilla sahraouie sans épargner les civils », rapporte L’Humanité.

Selon le journal français, c’est de la base militaire de l’aéroport de Smara, ville de plus de 66 000 habitants sous contrôle marocain, ainsi que de l’aérodrome de Mahbès, agrandi et aménagé pour ces nouveaux usages, « que décollent des Hermes 900 [drones de reconnaissance stratégique] et des Hermes 450 [de type tactique, pouvant être équipés de missiles air-sol], deux modèles développés par le constructeur aéronautique israélien Elbit Systems ».

Elbit systms s’installe au Maroc

La coopération maroco-sioniste ne se imite pas à la livraison d’équipements armés sionistes au royaume chérifien mais elle s’est développé en y implantant des unités de fabrication sur le sol marocain. En 2023, Shai Cohen, chef du bureau de liaison sioniste à Rabat, a annoncé l’ouverture, par Elbit Systems, de deux usines de drones au Maroc. Selon le rapport de L’Humanité, le diplomate sioniste a indiqué que l’un des deux sites industriels devrait être installé à Casablanca, sans apporter plus de précisions.

Depuis octobre dernier, « Une politique de nettoyage ethnique s’installe progressivement », affirme L’Humanité, citant Abdeslam Omar Lahsen, président de l’Association des familles des prisonniers et disparus sahraouis, évaluant à près de 30 000 le nombre de personnes affectées par des déplacements forcés depuis trois ans.

En juillet 2023, le journal américain The Intercept, journal d’investigation en ligne, avait rapporté des informations similaires via Federico Borsari, chercheur spécialisé dans les technologies sans pilote au Centre d’analyse de politique européenne.