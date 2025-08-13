-- -- -- / -- -- --
Le ministère de l’Éducation annonce la modification de la date de la rentrée scolaire

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé, ce mardi, dans un communiqué, la modification de la date de la rentrée scolaire pour l’année 2025-2026, désormais fixée au dimanche 21 septembre prochain.

Le communiqué précise : « Le ministère de l’Éducation nationale annonce la modification du communiqué daté du 3 août 2025, portant sur la date de la rentrée scolaire, le calendrier des examens trimestriels, ainsi que le calendrier des vacances scolaires pour l’année scolaire 2025-2026. »

Ainsi, la date de la rentrée scolaire est fixée, pour toutes les régions, au dimanche 7 septembre 2025 pour les fonctionnaires et le personnel administratif, au dimanche 14 septembre 2025 pour les enseignants, et au dimanche 21 septembre 2025 pour les élèves, indique la même source.

APS

