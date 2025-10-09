Le ministère de l’Education appelle à une large participation au concours international “Mois de la langue arabe”

Le ministère de l’Education nationale a appelé, mercredi dans un communiqué, à une large participation au concours international “Mois de la langue arabe”, organisé par la Ligue des Etats arabes, en collaboration avec le Conseil international de la langue arabe.

Dans le cadre de la célébration du Mois de la langue arabe en Algérie, et de sa participation au concours international “Mois de la langue arabe”, sous le slogan “investir dans les jeunes esprits et les leaders de demain”, le ministère de l’Education nationale annonce l’ouverture des inscriptions à cette grande initiative culturelle, précise la même source.

Cette démarche vise à “découvrir les élèves talentueux et créatifs dans différents domaines littéraires et artistiques et à les encourager à mettre en valeur leurs capacités créatives dans les domaines de la nouvelle, de l’essai, de la poésie, de la calligraphie et du dessin, afin de représenter dignement l’Algérie au niveau international avec les 75 meilleures œuvres créatives dans les thèmes du concours”, note le communiqué.

A cet égard, le ministère a exhorté tous les élèves à “participer massivement et activement à ce concours international”, incitant les enseignants et les parents à “accompagner les élèves pour leur permettre de mettre en valeur leurs capacités créatives et contribuer ainsi au succès de cet événement culturel et éducatif important”.

Cette participation “incarne une vision nationale ambitieuse qui tend à ancrer la langue arabe dans la conscience des jeunes, en accord avec les initiatives internationales visant à faire du Mois de la langue arabe l’occasion d’investir dans les jeunes esprits et de former les leaders de demain”, souligne le communiqué.

La période de réalisation et de remise des œuvres créatives aux établissements d’enseignement s’étend “du 12 octobre au 10 novembre 2025, précise le ministère.

Dans le cadre de la célébration du Mois de la langue arabe, des activités et manifestations nationales seront organisées, du 16 novembre au 16 décembre 2025, dans différentes wilayas du pays, et seront couronnées par la remise de prix aux élèves lauréats au niveau des wilayas et à l’échelle nationale et ce, à l’occasion de la Journée mondiale de la langue arabe, célébrée le 18 décembre, lit-on dans le communiqué.