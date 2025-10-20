-- -- -- / -- -- --
Le ministre de l’Intérieur espagnol entame une visite de travail en Algérie

Le ministre de l’Intérieur espagnol, Fernando Grande-Marlaska, a entamé dimanche soir une visite de travail en Algérie.

Cette visite intervient à l’invitation du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud. Selon un communiqué, le responsable espagnol est accompagné d’une délégation de haut niveau.

Fernando Grande-Marlaska a été accueilli par Sayoud, le wali d’Alger Abdenour Rabhi, ainsi que par le directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badaoui.

Étaient également présents le directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughelaf, ainsi qu’un certain nombre de hauts cadres du ministère de l’Intérieur.

L’ambassadeur d’Espagne en Algérie, Fernando Moran, a également assisté à la cérémonie d’accueil.

