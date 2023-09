Le ministre des Transports libyen exprime sa gratitude au peuple et aux dirigeants algériens

Le ministre libyen des Transports au Gouvernement d’union nationale, Mohamed Selem Al-Chahoubi, a exprimé sa gratitude envers le peuple et les dirigeants algériens pour le soutien apporté à son pays suite aux inondations qui ont touché de nombreuses villes, faisant des centaines de victimes et de blessés.

S’exprimant à l’issue d’une audience accordée par le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi, au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Brahim Merad, en présence du ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, ainsi que de la présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Ibtissam Hamlaoui, M. Al-Chahoubi a présenté ses remerciements aux dirigeants, au gouvernement et au peuple algériens pour leur soutien au peuple libyen, rappelant l’arrivée d’une flotte d’avions transportant, notamment, des équipes de secours entièrement équipées”.

“Le peuple, le gouvernement et les dirigeants algériens ont toujours été là pour aider leurs frères libyens. Nous considérons l’Algérie comme notre grande sœur, de par la communauté de notre destin”, a-t-il soutenu.

De son côté, M. Merad a indiqué qu’il”fallait répondre présents, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui nous a dépêchés en tant que délégation ministérielle pour présenter ses condoléances au président, au gouvernement et au peuple libyens”.

Il a ajouté que le président de la République était prêt à “les aider davantage, si le besoin se fait sentir, et à chaque fois que nos frères libyens le demandent”.

Pour rappel, la délégation algérienne est arrivée mardi à Tripoli, en application des “instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour l’envoi en urgence d’importantes aides humanitaires vers les régions sinistrées de l’Etat frère de Libye, suite aux inondations dévastatrices qui ont touché le pays”.

La délégation algérienne avait transmis, à cette occasion, “les condoléances de Monsieur le Président de la République, du gouvernement et du peuple algérien à son frère libyen, suite aux inondations meurtrières qui ont frappé nombre de villes libyennes”, réaffirmant, “la solidarité inconditionnelle de l’Algérie avec la Libye, pays frère, ainsi que sa disposition à le soutenir, en vue de surmonter les séquelles des inondations, à travers l’envoi des aides nécessaires”.

Le ministère de l’Intérieur avait fait état du “lancement d’opérations d’acheminement des aides humanitaires vers la Libye, via le pont aérien décidé par Monsieur le Président de la République”.