Le ministre espagnol de l’Intérieur visite Djamaa El-Djazaïr

Le recteur de Djamaa El-Djazair, Cheikh Mohamed Mamoune El-Kacimi El-Houceini, a accueilli, lundi, le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande Marlaska Gomez et la délégation l’accompagnant, ainsi que le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, et des cadres du ministère, en visite à Djamaa El-Djazaïr, indique un communiqué du rectorat de cet édifice religieux.

Dans son allocution de bienvenue, le recteur de Djamaa El-Djazair a affirmé que «les relations algéro-espagnoles sont historiques et profondément enracinées, fondées sur le respect mutuel et la coopération dans divers domaines», ajoutant que «cette visite traduit la volonté d’établir des ponts de coopération entre les deux pays».

L’Algérie et l’Espagne «ont en commun l’histoire, la Mémoire et la diversité culturelle», a-t-il rappelé, mettant en avant le message civilisationnel, scientifique, spirituel et culturel de Djamaa El-Djazaïr et de ses différents établissements, en tant qu’édifice religieux grandiose et rassembleur, un centre de rayonnement aux niveaux local et mondial, et un phare scientifique incarnant les valeurs de l’Islam».

Cheikh El-Kacimi El-Houceini a également exprimé «son estime et sa reconnaissance pour les positions avant-gardistes et justes de l’Espagne envers la cause palestinienne».

Pour sa part, le ministre espagnol a fait part de sa grande admiration pour l’architecture de la mosquée et son message civilisationnel, déclarant à cette occasion: «Nous voyons en ce centre civilisationnel, scientifique et spirituel un pont de coopération» entre les deux pays.