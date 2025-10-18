Le MNA salue le leadership du Président de la République et ses efforts en faveur des causes africaines et des pays du Sud

Le Mouvement des non-alignés (MNA) a salué, lors de sa 19e Réunion ministérielle tenue les 15 et 16 octobre à Kampala, le leadership du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le renforcement de l’action africaine commune, le soutien aux causes justes et la consolidation de la coopération internationales au service des intérêts des pays du Sud.

Les documents finaux sanctionnant les travaux de cette réunion ont salué tout particulièrement les efforts du Président, Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre des missions qui lui sont confiées au sein de l’Union africaine (UA), notamment son mandat en qualité de coordinateur de l’UA en matière de lutte contre le terrorisme, ainsi que sa direction avisée du Forum des chefs d’Etat et de Gouvernement du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP).

Le MNA a, en outre, salué la proposition du président de la République portant institution d’une journée africaine dédiée à la mémoire des martyrs et des victimes du colonialisme en Afrique, ainsi que son intention d’organiser une conférence internationale sur les crimes du colonialisme, en coordination avec la Commission de l’UA.

Dans le même contexte, le MNA a également mis en avant le soutien constant du Président, Abdelmadjid Tebboune, au peuple palestinien, à travers notamment son parrainage personnel des efforts de réconciliation entre les frères palestiniens et les initiatives précieuses entreprises par l’Algérie, sous sa direction, au sein du Conseil de sécurité de l’ONU en appui à la cause palestinienne.

Le MNA a aussi mis en lumière les efforts de l’Algérie pour promouvoir l’action multilatérale internationale au service des intérêts des pays du Sud, à l’instar de sa présidence réussie du processus de négociation de la Convention de l’ONU contre la cybercriminalité et de sa conduite des travaux du Comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale générale sur la lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et des communications à des fins criminelles, ainsi que de sa contribution directe à l’adoption, par le Conseil des droits de l’homme, d’une résolution importante sur l’impact des mines antipersonnel.

APS