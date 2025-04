Le MSP organise un sit-in de solidarité avec le peuple palestinien

Dans son allocution à cette occasion, le président du MSP, Abdelaali Hassani Cherif, a affirmé que “les crimes barbares qui se déroulent dans la bande de Ghaza au vu et au su du monde entier sont inqualifiables” et que “le projet sioniste ne vise pas seulement à liquider la cause centrale palestinienne, mais également à attaquer la nation arabe pour la disloquer et à établir un Etat de l’entité sur la terre de l’Islam et de la Palestine”.

Soulignant “la nécessité de permettre au peuple palestinien d’établir un Etat libre et pleinement souverain sur toutes ses terres, avec El-Qods comme capitale”, M. Hassani Cherif a indiqué que la cause palestinienne “n’est pas celle d’un mouvement, d’un parti ou d’un pays seulement, mais plutôt une cause de la nation”.

A son tour, le chef de bureau de wilaya du MSP, Ahmed Cherifi, a appelé à “se tenir aux côtés du peuple palestinien et de la résistance palestinienne qui défend sa terre, son honneur et les lieux sacrés ainsi que l’unité et la pérennité de la nation arabe”.