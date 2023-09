Le nouvel anticancéreux russe pourrait être efficace à 100%

L’efficacité du nouvel anticancéreux russe basé sur l’utilisation des ondes lumineuses pourrait atteindre 90 à 100%, a expliqué à Sputnik un chef de service du centre d’oncologie Nikolaï Blokhine.

L’efficacité d’un médicament pour le traitement du cancer par photothérapie dynamique, dont la fabrication a commencé en Russie et qui n’a pas d’équivalent au monde, peut s’élever à 90, voire 100%, avance à Sputnik Igor Pogrebniakov, chef de service au centre scientifique d’oncologie Nikolaï Blokhine.”Le médicament peut être utilisé pour traiter des cancers gastro-intestinaux, uro-génitaux, des voies biliaires et aéro-digestives supérieures et de la peau. À certains stades, l’efficacité peut atteindre 90 à 100%, à condition de respecter toutes les précautions d’emploi”, a-t-il indiqué.

Selon lui, les tests de plusieurs analogues russes ont été pris en compte lors du développement.

“Ce type de médicament est bien supporté par les patients et n’a pas d’effets secondaires sérieux”, a précisé le médecin.