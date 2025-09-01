-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Le parquet dément le décès du chauffeur de bus mis en cause dans l’affaire de l’accident de la circulation

Echorouk
  • 31
  • 0
Le parquet dément le décès du chauffeur de bus mis en cause dans l’affaire de l’accident de la circulation

 Le parquet général près la Cour d’Alger a démenti, dans un communiqué publié dimanche, les informations circulant sur les réseaux sociaux, lesquelles évoquent le décès du chauffeur de bus mis en cause dans l’affaire de l’accident de la circulation ayant entraîné la mort le 15 août.

“Conformément aux dispositions de l’article 11 du Code de procédure pénale, le parquet près la Cour d’Alger informe l’opinion publique qu’à la suite de fausses informations circulant sur les réseaux sociaux, lesquelles évoquent le décès du chauffeur de bus mis en cause dans l’accident de la circulation ayant entraîné la mort le 15 août 2025, le parquet dément cette information dans son intégralité”, souligne-t-on dans le communiqué.

Le parquet général a ajouté, selon la même source, que “le concerné fait toujours l’objet d’une information judiciaire auprès du juge d’instruction près le tribunal de Dar El Beida, conformément aux procédures légales en vigueur”.

Articles en Relation
Sétif : 22 personnes blessées dans le renversement d’un bus dans la commune de Rasfa

Sétif : 22 personnes blessées dans le renversement d’un bus dans la commune de Rasfa

Economie de l’eau potable: De simples gestes pour la préservation de cette ressource précieuse

Economie de l’eau potable: De simples gestes pour la préservation de cette ressource précieuse

La Belgique estime que le refus américain de visas à des représentants palestiniens est un “coup porté à la diplomatie”

La Belgique estime que le refus américain de visas a des représentants palestiniens est un “coup porté a la diplomatie”

La wilaya d’Alger organise la 7e édition de la grande campagne de nettoiement

La wilaya d’Alger organise la 7e édition de la grande campagne de nettoiement

Mawlid Ennabawi: La journée du vendredi chômée et payée

Mawlid Ennabawi: La journée du vendredi chômée et payée

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus