Le PM libyen appelle a la tenue de la présidentielle pour mettre fin a la crise

Le Premier ministre libyen Abdul-Hamid Dbeibah a souligné samedi l’importance de tenir l’élection présidentielle le plus tôt possible pour mettre fin a la crise actuelle dans le pays.

“La solution a la crise actuelle, ainsi que la paix et la réconciliation dans le pays, peuvent être obtenues en organisant des élections rapidement”, a dit Dbeibah dans un discours prononcé lors du Forum de réconciliation nationale dans la ville de Riqdalin, a quelque 120 km a l’ouest de la capitale Tripoli.

“Il y a une classe politique qui a pris le contrôle de la Libye ces dernières années et qui cherche a prolonger (le mandat) et a ramener la guerre et le conflit”, a poursuivi Dbeibah, notant qu’il avait entamé des consultations avec les partis locaux afin d’élaborer un plan pour organiser des élections et un référendum sur la constitution.

Dbeibah a également accusé la Chambre des représentants (parlement) d’émettre de fausses résolutions et d’être “responsable du conflit et de l’effusion de sang”.

Le Premier ministre libyen a en outre indiqué que son gouvernement restera en place jusqu’a la tenue d’élections et qu’il ne cédera le pouvoir qu’a un gouvernement élu.

Parlement libyen: impossible de tenir la présidentielle a la date prévue

A la surprise générale, le Parlement libyen a annoncé mercredi qu’il était impossible d’organiser la présidentielle a la date prévue, soit le 24 décembre prochain.

La Commission parlementaire en charge du suivi du processus électoral en Libye a soutenu qu’il était “impossible” d’organiser des élections législative et présidentielle a la date arrêtée auparavant, c’est-a-dire le 24 de ce mois en cours.

Le président de la Commission Al Hadi Seghir a affirmé dans une correspondance adressée au président du Parlement Aguila Salah que l’instance en charge du suivi de l’opération est arrivée a cette conclusion après avoir “étudié les rapports techniques, sécuritaires et judiciaires”.

Ainsi, il a été procédé tard dans la nuit de mardi a la dissolution des comités électoraux faute d’annonce des listes définitives des candidats a la présidentielle par la Haute commission électorale.

Outre Khalifa Haftar, Saif al-Islam Kadafi est candidat lui-aussi a cette présidentielle qui n’aura visiblement pas lieu dans les prochaines 48 heures.

Rappelons que la communauté internationale a insisté a ce que la présidentielle se tienne dans les délais.

Khalifa Haftar candidat a la présidentielle libyenne

Khalifa Haftar a annoncé mardi dans un discours télévisé sa candidature a l’élection présidentielle libyenne du 24 décembre.

“Les élections sont le seul moyen de sortir de la grave crise dans laquelle notre pays est plongé”, a déclaré Haftar, qui doit formellement enregistrer sa candidature dans la journée a Benghazi, a rapporté Reuters.

Il a promis de conduire la Libye “sur la voie de la réconciliation, de la paix et de la construction” en cas de victoire.

Rappelons que Haftar avait mené entre avril 2019 et juin 2020 une offensive pour tenter de prendre le contrôle de la capitale Tripoli.

Sa candidature était attendue depuis qu’il avait annoncé en septembre dernier qu’il renoncerait pendant trois mois a toute fonction militaire, comme l’exige une loi électorale cependant rejetée par les groupes armés basés a Tripoli.

S’ajoutant a celle de Saïf el-Islam Kadhafi, fils de l’ancien dirigeant Mouammar Kadhafi, renversé et tué en 2011, et a celle, probable, de l’actuel Premier ministre Abdel Hamid Dbeibah, elle devrait soulever de nouvelles interrogations sur la capacité de l’élection a ramener la paix dans le pays, où un cessez-le-feu tient depuis octobre 2020.

La communauté internationale tient a ce que le calendrier électoral soit respecté en Libye avec la tenue des présidentielles comme prévu, c’est-a-dire fin décembre prochain.

Accusé de crimes de guerre, Haftar convoqué par un tribunal américain

Une juge américaine a fixé la date du 28 octobre a Khalifa Haftar de répondre des accusations de crimes de guerre en Libye.

Khalifa Haftar -qui s’autoproclame commandant de l’armée nationale libyenne- fait l’objet de plusieurs procès fédéraux en Virginie l’accusant de meurtres et de torture dans la guerre civile qui a éclaté en Libye.

Au début de 2021, la juge du tribunal de Virginie Leonie Brinkema a rejeté les demandes d’immunité de Haftar et a autorisé l’affaire a avancer, a rapporté Associated Press (AP).

Sa défense soutient que l’obliger [Haftar] a répondre a des questions le forcerait a violer la loi libyenne en divulguant des secrets d’Etat, ce qui l’exposerait a une éventuelle condamnation a mort.

Jeudi, la juge a de nouveau rejeté l’argument avancé par les avocats de Haftar et a fixé au 28 octobre la date limite pour la déposition.