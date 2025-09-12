Le Premier ministre par intérim préside les travaux de la 197e session du CPE

Le Premier ministre par intérim, M. Sifi Ghrieb, a présidé, jeudi au Palais du Gouvernement, les travaux de la 197e session du Conseil des participations de l’Etat (CPE) consacrée aux perspectives de développement de l’activité de nombre d’entreprises publiques opérant dans les domaines de l’industrie électrique, des télécommunications, de l’industrie pharmaceutique et de l’industrie du verre, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Cette session a été l’occasion de souligner l’importance de la concrétisation des investissements programmés par les entreprises concernées, notamment ceux ayant une incidence directe et considérable en termes de renforcement des capacités de production, de diversification de l’économie nationale et de création d’emplois, ajoute le communiqué.