Le Premier ministre Sébastien Lecornu remets sa démission à Macron

        L’éphémère Premier ministre Sébastien Lecornu a remis sa démission au Président de la République ce lundi 6 octobre.

Quelques heures après avoir dévoilé les premiers noms de son gouvernement, Sébastien Lecornu a finalement remis sa démission à Emmanuel Macron ce lundi 6 octobre. Le président de la République l’a acceptée, a indiqué l’Élysée dans un communiqué.

Sébastien Lecornu avait été nommé le 9 septembre dernier. Il devient ainsi le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République.

Il était sous le feu des critiques après la première salve de nominations au sein de son gouvernement à la fois de la part des oppositions mais également de l’intérieur du socle commun. Bruno Retailleau avait notamment déploré une composition gouvernementale qui “ne reflète pas la rupture promise”.

