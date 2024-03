Le président chinois félicite Poutine pour sa réélection

Associated Press

Parmi les messages félicitant le maître du Kremlin Vladimir Poutine pour sa victoire, celle du président chinois qui a envoyé un message de félicitations à son homologue russe.

Les réactions ont également été nombreuses dans les médias et sur les réseaux sociaux chinois.

La victoire de Vladimir Poutine aux élections en Russie était sur les écrans de la télévision centrale, mais aussi très commentée sur les smartphones ce lundi 18 mars en Chine, selon RFI. Avec cet environnement web surveillé et sous contrôle, une avalanche de messages félicitant le président russe.

La résistance de Moscou face à Washington saluée

À l’image de l’ancien éditorialiste du quotidien Global Times qui « salue et soutien cette réélection » sur son compte X. « Personnellement, écrit Hu Xijin, j’apprécie la ferme résistance de la Russie contre l’oppression américaine et occidentale et je soutiens fermement le maintien des relations stratégiques Chine-Russie ».

Pour Poutine, Taïwan fait partie de la Chine

Autre point qui revient dans les commentaires et les médias chinois ce lundi, le fait que Moscou et Pékin soient main dans la main concernant Taïwan. Les mots du maître du Kremlin dans son discours de victoire reviennent en boucle: « il ne fait aucun doute, a répété une nouvelle fois Poutine que Taïwan est une partie inaliénable de la Chine ».

Dans cette marée d’émoticônes « fleurs » adressés au président russe, quelques smileys « mort de rire » sur un « personnage à coup sûr très populaire » et qui, à un tel niveau de popularité, écrivent les internautes, « n’a plus besoin de voix pour être élu ».

Certains allant jusqu’à employer le mot « adopté » répété à chacun des votes, là aussi massifs et quasi unanimes, des délégués du parti communiste chinois, lors des Congrès du PCC.