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Le Président de la République adresse une allocution aux participants au Sommet des dirigeants de la COP 17

Echoroukonline
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Le Président de la République adresse une allocution aux participants au Sommet des dirigeants de la COP 17

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, vendredi, une allocution, lue par le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri, aux participants au “Sommet des dirigeants” de la 17e Conférence des Parties à la Convention des Nations unies sur la diversité biologique (COP17), qui se tient dans la capitale arménienne, Erevan.

Dans ce cadre, le Président de la République a souligné que l’Algérie “s’emploie activement à préserver la richesse faunistique et floristique dont elle regorge, compte tenu des facteurs qui la menacent, tels que les activités humaines et les catastrophes naturelles, à l’instar de la désertification, des incendies de forêt et du changement climatique”.

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