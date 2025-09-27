-- -- -- / -- -- --
Le président de la République annonce de nouvelles augmentations des salaires et allocations en 2026

Le président de la République annonce de nouvelles augmentations des salaires et allocations en 2026

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a annoncé que de nouvelles augmentations des salaires, de l’allocation chômage et des bourses des étudiants, seront appliquées à partir de 2026 et pourraient aussi toucher les pensions de retraite, en fonction des moyens de l’Etat.

Lors de son entrevue périodique avec les médias, diffusée vendredi sur les chaînes de télévision et de radio nationales, le président de la République a abordé le volet relatif au renforcement des acquis sociaux, affirmant à ce propos qu’il “demeure attaché aux engagements qu’il a pris envers le peuple algérien”.

“La distinction entre promesses et engagements est claire. Mes engagements sont consignés par écrit et seront appliqués”, a-t-il soutenu.

A ce sujet, le président de la République a précisé: “J’avais pris l’engagement de procéder, à partir de 2026, à une révision des augmentations des salaires ainsi que de la bourse des étudiants et de l’allocation chômage, des revalorisations qui pourraient également inclure les pensions de retraite, en fonction des moyens de l’Etat”, ajoutant que “l’objectif de toutes ces mesures est d’améliorer le pouvoir d’achat de nos concitoyens, une amélioration que les Algériens perçoivent déjà”.

Le président de la République a souligné que la réalisation de cet objectif “s’inscrit dans le cadre du travail quotidien mené avec le Premier ministre et les membres du Gouvernement”.

